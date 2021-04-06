В управлении Роспотребнадзора по Москве оценили ситуацию с коронавирусом в столице
- Reuters
Об этом пишет газета «Известия».
Она отметила, что говорить о снятии ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, ещё рано.
«Фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1—3% в неделю. Ситуация остаётся достаточно напряжённой. Не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия на сегодняшний день», — заявила Кобзева в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.