В управлении Роспотребнадзора по Москве оценили ситуацию с коронавирусом в столице

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Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева рассказала, что темпы распространения коронавируса в столице с середины февраля снижаются примерно на 1—3% в неделю.
В управлении Роспотребнадзора по Москве оценили ситуацию с коронавирусом в столице
  • Reuters

Об этом пишет газета «Известия».

Она отметила, что говорить о снятии ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, ещё рано.

«Фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1—3% в неделю. Ситуация остаётся достаточно напряжённой. Не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия на сегодняшний день», — заявила Кобзева в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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