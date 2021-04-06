В АТОР рассказали о самых востребованных у россиян направлениях

Вице-президент и руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года.

В беседе с Nation News он заявил, что самым популярным направлением отдыха остаётся черноморское побережье.

«Мы зафиксировали туристический трафик на новых направлениях, увидели, что популярными стали направления Русского Севера, отметили увеличенный турпоток в Мурманскую область, увидели рост потока в Карелию, интерес к Калининграду», — сказал эксперт.

По его словам, неплохие показатели стали демонстрировать Байкал и Хакасия.

«В этом году россиянам стоит обратить внимание на традиционные туристические направления, которые последние годы были забиты иностранцами: Мурманская область, Кольский полуостров, Санкт-Петербург», — добавил Уманский.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.