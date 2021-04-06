В АТОР рассказали о самых востребованных у россиян направлениях
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В беседе с Nation News он заявил, что самым популярным направлением отдыха остаётся черноморское побережье.
«Мы зафиксировали туристический трафик на новых направлениях, увидели, что популярными стали направления Русского Севера, отметили увеличенный турпоток в Мурманскую область, увидели рост потока в Карелию, интерес к Калининграду», — сказал эксперт.
По его словам, неплохие показатели стали демонстрировать Байкал и Хакасия.
«В этом году россиянам стоит обратить внимание на традиционные туристические направления, которые последние годы были забиты иностранцами: Мурманская область, Кольский полуостров, Санкт-Петербург», — добавил Уманский.
Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.