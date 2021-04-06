В АТОР рассказали о самых востребованных у россиян направлениях

Короткая ссылка
Вице-президент и руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года.
В АТОР рассказали о самых востребованных у россиян направлениях
  • Pixabay

В беседе с Nation News он заявил, что самым популярным направлением отдыха остаётся черноморское побережье.

«Мы зафиксировали туристический трафик на новых направлениях, увидели, что популярными стали направления Русского Севера, отметили увеличенный турпоток в Мурманскую область, увидели рост потока в Карелию, интерес к Калининграду», — сказал эксперт.

По его словам, неплохие показатели стали демонстрировать Байкал и Хакасия.

«В этом году россиянам стоит обратить внимание на традиционные туристические направления, которые последние годы были забиты иностранцами: Мурманская область, Кольский полуостров, Санкт-Петербург», — добавил Уманский.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить