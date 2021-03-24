Партнёрами сервиса Russpass стали все регионы России

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Все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.
Партнёрами сервиса Russpass стали все регионы России
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Регионы уже представили свои туристические программы — число предложений превысило 1,5 тыс.

В сервисе представлены идеи для коротких и длинных путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу страны.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, география предложений постоянно расширяется. Речь идёт не только о готовых турах, но и о маршрутах для самостоятельных путешествий, в том числе на автомобиле.

Ранее профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы программы туристического кешбэка.

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