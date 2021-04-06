В Удмуртии за сутки выявлено 79 новых случаев COVID-19

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По состоянию на 6 апреля в Удмуртии выявили ещё 79 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 17 детей до 14 лет и восемь человек старше 65 лет.
В Удмуртии за сутки выявлено 79 новых случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших в Ижевске — 37.

Выписано после выздоровления 75 человек.

Зафиксирован один летальный случай за сутки.

Вакцинацию от коронавируса прошли 50 052 человека, из них 36 781 получил второй компонент.

Всего зарегистрировали 31 214 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 27 744 человека выздоровели. 389 скончались.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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