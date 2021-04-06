В Петербурге за сутки провели более 12 тысяч исследований на коронавирус

В Петербурге за сутки обследовали на коронавирус 12 361 пациента.

Об этом пишет сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Также обработано 20 967 звонков по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

С 5 октября 2020 года на портале #мывместе зарегистрированы 1464 волонтёра. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1161.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.