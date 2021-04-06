Диетолог рассказала, какая вода считается самой полезной

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, руководитель клиники коррекции веса и диетологии Первой градской больницы Светлана Исакова рассказала, какая вода считается самой полезной.
Диетолог рассказала, какая вода считается самой полезной
  • Pixabay

«Более полезной считается вода комнатной температуры. Очень горячие напитки — чай, кофе — не полезны», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, очень горячая вода травмирует стенки пищеварительного тракта. Очень холодную воду также не рекомендуется употреблять.

«Важно сохранить внутреннюю температуру тела: терморегуляция, пищеварение и работа всех систем организма, несомненно, зависит от внутренней температуры. Не стоит себя специально охлаждать изнутри», — пояснила Исакова.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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