На Ставрополье выдали 134 патента на изобретения в 2020 году

В Роспатенте рассказали о выданных в 2020 году патентах на изобретения в Ставропольском крае.

Об этом пишет сайт pobeda26.ru.

Ежегодно жителями и организациями Ставрополья регистрируется свыше 100 патентов. По данным ведомства, в 2020 году жителям было выдано 134 патента на изобретения. Это на 16,7% меньше, чем годом ранее, когда был выдан 161 патент.

Чаще всего изобретения регистрируют Ставропольский государственный аграрный и Северо-Кавказский федеральный университеты.

Самыми популярными областями патентования в прошедшем году стали создание лекарственных препаратов и медикаментов, измерительная техника и обработка данных.

В декабре 2020 года учёные из России запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19.