В Петербурге пресечена деятельность группы мошенников
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Интернет-сайты, созданные злоумышленниками, предлагали покупателям товары по цене примерно на 10% ниже рыночной. Однако обязательным условием было внесение полной или частичной предоплаты. После того как покупатель переводил оговоренную сумму, продавец исчезал, переставая выходить на связь», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Мошенники маскировали сайты под известные магазины электроники. По предварительным данным, им удалось ограбить покупателей на общую сумму 10 млн рублей.
Организатором схемы оказался ранее судимый 44-летний петербуржец, который привлёк к делу ещё четырёх человек, включая бывшую жену.
Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.