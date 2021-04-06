В Петербурге пресечена деятельность группы мошенников

Петербургские полицейские из отдела «К» пресекли деятельность организованной группы мошенников, которые «продавали» технику через интернет. Преступники заманивали покупателей низкими ценами, брали предоплату, а потом исчезали.

Об этом сообщает kp.ru.

«Интернет-сайты, созданные злоумышленниками, предлагали покупателям товары по цене примерно на 10% ниже рыночной. Однако обязательным условием было внесение полной или частичной предоплаты. После того как покупатель переводил оговоренную сумму, продавец исчезал, переставая выходить на связь», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мошенники маскировали сайты под известные магазины электроники. По предварительным данным, им удалось ограбить покупателей на общую сумму 10 млн рублей.

Организатором схемы оказался ранее судимый 44-летний петербуржец, который привлёк к делу ещё четырёх человек, включая бывшую жену.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.