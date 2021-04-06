В Москве запустили чат-бот для поддержки промышленных предприятий

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Специалисты Агентства промышленного развития Москвы создали чат-бот @PromMos_Robot в Telegram для оперативной поддержки и консультаций промышленных предприятий.
В Москве запустили чат-бот для поддержки промышленных предприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Чат-бот в мессенджере Telegram создан для оперативной поддержки и консультации промышленных предприятий», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что с его помощью представители бизнеса могут оставить заявку по возникающим у них вопросам онлайн, без звонков специалистам.

В чат-боте также будет представлена актуальная информация о действующих субсидиях и запуске новых продуктов на территории Москвы. Также предприниматели смогут узнать о возможностях технологического аудита и уточнить, какое ведомство отвечает за тот или иной вопрос.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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