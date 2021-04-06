Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировано в трёх регионах России

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в трёх российских регионах.

«В Российской Федерации на 13 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению был превышен в 3-х субъектах», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что среди детей до 2 лет и от 3 до 6 лет превышения недельных порогов заболеваемости не выявлено.

Также сообщается, что за отчётную неделю в России зафиксированы единичные находки вирусов гриппа В.

Ранее в Роспотребнадзоре Сахалинской области сообщили, что по итогам минувшей недели в области зарегистрировано 1974 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).