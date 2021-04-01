На Сахалине зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ

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В Роспотребнадзоре Сахалинской области сообщили, что по итогам минувшей недели в области зарегистрировано 1974 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
На Сахалине зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ
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Об этом сообщает astv.ru.

Уточняется, что показатель заболеваемости выше предыдущей недели, однако ниже уровня аналогичной недели прошлого года и ниже эпидпорога. Без учёта внебольничных пневмоний коронавирусной этиологии за неделю зарегистрировано 92 случая заболеваний.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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