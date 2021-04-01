На Сахалине зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ

В Роспотребнадзоре Сахалинской области сообщили, что по итогам минувшей недели в области зарегистрировано 1974 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Об этом сообщает astv.ru.

Уточняется, что показатель заболеваемости выше предыдущей недели, однако ниже уровня аналогичной недели прошлого года и ниже эпидпорога. Без учёта внебольничных пневмоний коронавирусной этиологии за неделю зарегистрировано 92 случая заболеваний.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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