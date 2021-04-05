Школьники из Москвы завоевали 144 диплома в финалах Всероссийской олимпиады по праву и физике
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Заключительный этап по физике состоялся в Тюмени. 13 московских учеников получили дипломы победителей, 64 — дипломы призёров.
Победителями заключительного этапа по праву стали 15 москвичей, дипломы призёров присуждены 52 учащимся столичных школ.
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.