Школьники из Москвы завоевали 144 диплома в финалах Всероссийской олимпиады по праву и физике

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Стали известны итоги Всероссийской олимпиады школьников по физике и праву. Представители Москвы завоевали 144 диплома в финалах.
Школьники из Москвы завоевали 144 диплома в финалах Всероссийской олимпиады по праву и физике
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Заключительный этап по физике состоялся в Тюмени. 13 московских учеников получили дипломы победителей, 64 — дипломы призёров.

Победителями заключительного этапа по праву стали 15 москвичей, дипломы призёров присуждены 52 учащимся столичных школ.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

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