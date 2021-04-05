Онищенко заявил о заинтересованности фармкомпаний в отсутствии вакцинации людей

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявил, что фармацевтические компании заинтересованы в том, чтобы люди не вакцинировались от разных болезней.

«Сказать, что у нас (в России. — RT) есть полное отторжение от прививок, — нет. Но у нас появились профессиональные группы, которые заинтересованы в том, чтобы народ не прививался, — фармкомпании», — заявил он.

По его словам, это связано с тем, что привитый человек, даже если заболеет, перенесёт болезнь в лёгкой форме. В итоге это приведёт к тому, что ему нужно будет меньше лекарств.

«Антибиотики — они же не лечат от вируса, они лечат от бактерий. Они профилактируют возможные бактериальные осложнения. Поэтому объём потребляемых лекарств будет уменьшен», отметил Онищенко.

Ранее главный внештатный специалист, пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в беседе со «Взглядом» оценил важность вакцинации.