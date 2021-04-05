Онищенко рассказал о своей прививке от коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал о том, почему решил привиться вакциной, разработанной центром им. Чумакова.

«Что я привил себе? Я в себе сымитировал реальное заражение... Что такое чумаковская вакцина? Выращивается настоящий вирус COVID-19, потом он аттенуируется, в данном случае он убитый, и в итоге ввожу его в свой организм. Мой организм реагирует, скажем так, на труп коронавируса и создаёт тот иммунный ответ, который бы создал, если бы я реально заболел», — рассказал он.

По его словам, данная вакцина более традиционная, чем другие. Он отметил, что такими же были вакцины против оспы, против полиомиелита, кори и т. д.

Ранее Онищенко призвал участников акции «Бессмертный полк» пройти вакцинацию.