Подросток пострадал из-за пиротехники в училище на юге Москвы

В хореографическом училище на юге Москвы подросток пострадал из-за пиротехнического изделия, которое сработало в раздевалке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, 5 апреля 14-летний мальчик пронёс в учебное заведение пиротехническое изделие, которое сработало в раздевалке. В результате другому ребёнку потребовалась медицинская помощь», — заявили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки прокуратура намерена установить все причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку безопасности в учебном заведении.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что СК также начал доследственную проверку.

По предварительной информации следствия, 5 апреля в одном из учебных заведений на юге Москвы старшеклассник бросил в ведро светошумовое устройство для игры в пейнтбол, в результате пострадал 11-летний ребёнок. Пострадавшего осматривают врачи, угрозы его жизни нет.

В январе в Южно-Сахалинске в результате пожара погибли двое детей.