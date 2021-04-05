На Камчатке заработала электронная система для контроля вывоза мусора
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР со ссылкой на краевую администрацию.
Отмечается, что новый информационный ресурс позволяет контролировать, своевременно ли компания-оператор вывозит бытовые отходы.
Также система помогает отслеживать качество уборки контейнерных площадок, маршруты транспортировки и добросовестность водителей мусоровозов.
К 2030 году по национальному проекту «Экология» регион должен перерабатывать более половины отходов во вторсырьё.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье планируют установить 900 фандоматов для обмена мусора на скидки и призы.