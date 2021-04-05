На Камчатке заработала электронная система для контроля вывоза мусора

На Камчатке запустили электронную систему для отслеживания вывоза мусора.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на краевую администрацию.

Отмечается, что новый информационный ресурс позволяет контролировать, своевременно ли компания-оператор вывозит бытовые отходы.

Также система помогает отслеживать качество уборки контейнерных площадок, маршруты транспортировки и добросовестность водителей мусоровозов.

К 2030 году по национальному проекту «Экология» регион должен перерабатывать более половины отходов во вторсырьё.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье планируют установить 900 фандоматов для обмена мусора на скидки и призы.