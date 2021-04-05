На Камчатке заработала электронная система для контроля вывоза мусора

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На Камчатке запустили электронную систему для отслеживания вывоза мусора.
На Камчатке заработала электронная система для контроля вывоза мусора
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на краевую администрацию.

Отмечается, что новый информационный ресурс позволяет контролировать, своевременно ли компания-оператор вывозит бытовые отходы.

Также система помогает отслеживать качество уборки контейнерных площадок, маршруты транспортировки и добросовестность водителей мусоровозов.

К 2030 году по национальному проекту «Экология» регион должен перерабатывать более половины отходов во вторсырьё.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье планируют установить 900 фандоматов для обмена мусора на скидки и призы.

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