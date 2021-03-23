В Подмосковье планируют установить 900 фандоматов для обмена мусора на скидки и призы
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Об этом сообщает телеканал «360».
Такие фандоматы уже размещены в Доме правительства Московской области.
«Во многих странах поощряется и стимулируется вторичная переработка и пластика, и металла, и бумаги. И мы реализуем эту программу, которая позволит запустить фандоматы в самых разных местах», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
По его словам, жители получат не только стимул к сдаче мусора на вторичную переработку, но и смогут с детства привыкать к новому мышлению в обращении с отходами.
«Мы планируем около 500 фандоматов поставить до конца года в школах, до 300 — в торговых сетях, ещё около 100 — на общественных территориях», — отметил, в свою очередь, зампред правительства региона Евгений Хромушин.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на ликвидацию 23 несанкционированных свалок в десяти районах Удмуртии выделили 36,4 млн рублей.