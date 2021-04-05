В Москве открыли ещё один флагманский центр госуслуг «Мои документы». Он расположен в Северном административном округе.

Об этом сообщает kp.ru.

«Это уже шестой по счёту, половина территории Москвы охвачена такими мощными флагманскими центрами», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, в таких центрах можно получить весь спектр услуг, независимо от места проживания.

Как правило, подобные МФЦ открываются на транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах.

«Здесь, возле «Метрополиса», открыта станция МЦК «Балтийская». Востребованность МФЦ будет большая», — добавил Собянин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ.