В Москве открыли ещё один флагманский центр госуслуг
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Это уже шестой по счёту, половина территории Москвы охвачена такими мощными флагманскими центрами», — заявил мэр Сергей Собянин.
По его словам, в таких центрах можно получить весь спектр услуг, независимо от места проживания.
Как правило, подобные МФЦ открываются на транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах.
«Здесь, возле «Метрополиса», открыта станция МЦК «Балтийская». Востребованность МФЦ будет большая», — добавил Собянин.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье увеличат количество онлайн-услуг в цифровых МФЦ.