Путин подписал закон о президентских сроках

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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве нынешнего главы государства вновь претендовать на два президентских срока.
Путин подписал закон о президентских сроках
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции.

Согласно одному из пунктов основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учёта его прежних президентских сроков.

Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента ещё два срока.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, даёт право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока.

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