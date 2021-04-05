Путин подписал закон о президентских сроках

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве нынешнего главы государства вновь претендовать на два президентских срока.

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции.

Согласно одному из пунктов основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учёта его прежних президентских сроков.

Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента ещё два срока.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, даёт право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока.