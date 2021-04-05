В Росприроднадзоре рассказали о судьбе животных, найденных у устроившего стрельбу в Мытищах

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о судьбе животных, найденных у 61-летнего жителя подмосковных Мытищ, устроившего стрельбу 30 марта.
В Росприроднадзоре рассказали о судьбе животных, найденных у устроившего стрельбу в Мытищах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Как заявила Радионова, двух медведей готово принять фермерское хозяйство в Калуге.

«Двум медведям мы нашли уже хозяев. Судьба остальных — енота, барсука и рептилий — будет решаться», — отметила она.

По её словам, один медведь был куплен в 2010 году в Московском театре иллюзии, а второй принадлежал некой турецкой компании по производству меха и кожи.

«Как они завладели этим медведем, остаётся только гадать», — добавила Радионова.

Во вторник, 30 марта, в подмосковном посёлке Новые Вешки на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.

61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и в течение нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.

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