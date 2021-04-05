В Тверской области за сутки у 95 человек выявили коронавирус

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По состоянию на 5 апреля в Тверской области подтверждено 95 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Тверской области за сутки у 95 человек выявили коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru.

За сутки выздоровели 103 пациента. Подтверждено четыре летальных исхода.

С начала пандемии зафиксировано 37 878 случаев заболевания среди жителей Тверской области. Выздоровели 35 848 пациентов, 748 человек скончались.

Проводится массовая вакцинация населения. Прививку сделали 80 048 жителей региона, за последние сутки — 586 человек.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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