В Якутии перед судом предстанет экс-сотрудница банка, обвиняемая в присвоении 35 млн рублей
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По версии следствия, в июле — августе 2020 года женщина в рабочее время выносила наличные из помещения кассы и банка. Чтобы скрыть факт хищения, она совершила подмену.
Обвинительное заключение утверждено по статье «Присвоение, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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