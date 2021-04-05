В Якутии перед судом предстанет экс-сотрудница банка, обвиняемая в присвоении 35 млн рублей

В Якутии перед судом предстанет бывшая сотрудница банка, обвиняемая в присвоении более 35 млн рублей.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле — августе 2020 года женщина в рабочее время выносила наличные из помещения кассы и банка. Чтобы скрыть факт хищения, она совершила подмену.

Обвинительное заключение утверждено по статье «Присвоение, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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