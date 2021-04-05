Эксперт прокомментировал ситуацию с зачислением первоклассников

Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко прокомментировал ситуацию с зачислением первоклассников в 2021 году.

«Два этапа зачисления. Первый этап проходит с 1 апреля по 30 июня. Он предназначен для детей, которые пользуются внеочередным, первоочередным правом зачисления. И для детей, которые проживают на прикрепленной к школе территории», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, второй этап с 6 июля по 5 сентября предназначен для всех остальных, в том числе для тех, кто не проживает на прикреплённой территории.

Как отметил Семченко, этот этап проводится только в случае, если остались свободные места после первого этапа.

«Важный нюанс этого года — преимущественное зачисление братьев и сестёр в ситуации, когда один из них уже обучается в этой школе. Вне зависимости от места проживания. Если первый ребёнок в школе, эта школа не прикреплена к району, один из детей там обучается — брат и ли сестра, то второй зачисляется туда же», — уточнил эксперт.

Он добавил, что таким правом могут воспользоваться дети, которые из одной семьи и которые совместно проживают.

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