Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Билом женщины

Пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била Мария Артёмова находится в стабильно тяжёлом состоянии. Как сообщил её адвокат Андрей Князев, женщину отключили от аппарата ИВЛ.

«Артёмова находится в стабильном, но тяжёлом состоянии. Её отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, но она остаётся в медикаментозной коме. У неё открытые переломы ног и внутренние разрывы органов», — приводит ТАСС его слова.

Князев уточнил, что защита намерена подать жалобу на избранную ранее предполагаемому виновнику ДТП меру пресечения.

«Также мы будем добиваться официального признания Артёмовой потерпевшей. Пока этого не произошло», — добавил адвокат.

Ранее Тверской суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу, который является подозреваемым по делу о массовом ДТП в центре Москвы.

В частности, блогеру запрещено на два месяца выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до 08:00, водить машину и пользоваться интернетом.