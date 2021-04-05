В Кингисеппе возбуждено дело по факту ранения ребёнка на детской площадке

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В Кингисеппе возбуждено уголовное дело по факту ранения ребёнка на детской площадке.
В Кингисеппе возбуждено дело по факту ранения ребёнка на детской площадке
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», ЧП произошло на Октябрьской улице в воскресенье, 4 апреля, однако известно об этом стало только 5 апреля.

Неизвестный умышленно по меньшей мере один раз выстрелил из неизвестного оружия в играющих на площадке детей. Десятилетний мальчик получил ранение в шею.

Как сообщили в пресс-службе СК России по региону, ребёнок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Полиция ведёт поиск злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске пассажир трамвая открыл стрельбу из пневматического оружия по двум подросткам. Одному из них пуля попала в висок.

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