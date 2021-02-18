В Магнитогорске разыскивают ранившего двоих подростков мужчину

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В Магнитогорске 17 февраля пассажир трамвая открыл стрельбу из пневматического оружия по двум подросткам. Одному из них пуля попала в висок, ему требуется срочная операция.
В Магнитогорске разыскивают ранившего двоих подростков мужчину
  • РИА Новости

Информацию об инциденте агентству URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

«Заявление по данному факту зарегистрировано в Правобережном отделе полиции. В данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

По свидетельствам очевидцев, мужчине не понравилось, что один из подростков слушал музыку в наушниках. Он ударил его, а после несколько раз выстрелил в обоих. Одному из подростков пуля попала в висок, другому повредила ногу.

Нападавший скрылся. Его разыскивают полицейские.

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