В Магнитогорске разыскивают ранившего двоих подростков мужчину
- РИА Новости
Информацию об инциденте агентству URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.
«Заявление по данному факту зарегистрировано в Правобережном отделе полиции. В данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.
По свидетельствам очевидцев, мужчине не понравилось, что один из подростков слушал музыку в наушниках. Он ударил его, а после несколько раз выстрелил в обоих. Одному из подростков пуля попала в висок, другому повредила ногу.
Нападавший скрылся. Его разыскивают полицейские.