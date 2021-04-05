МИД России не исключил военно-технических мер из-за ракетных угроз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не исключает применения военно-технических мер в ответ на возникающие из-за США и Великобритании военные угрозы.

Отмечается, что в последние несколько недель стали чаще звучать заявления представителей Минобороны США о практических шагах по реализации планов по скорейшему созданию и развёртыванию в различных регионах мира наземных ракет средней и меньшей дальности, которые были ранее запрещены по разрушенному Вашингтону договору РСМД.

Также в МИД заявили об «откровенно враждебных дестабилизирующих заявлениях и действиях на этом направлении» со стороны британских военных.

Она отметила, что Россия будет тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском режиме, в том числе с учётом намерений, объявленных Британией.

«Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена всё больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», — говорится в сообщении Захаровой.

Ранее посол России назвал тревожными планы Британии нарастить ядерный потенциал.