Кабмин продлил госпрограмму развития промышленности до 2030 года

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Правительство России продлило государственную программу развития промышленности до 2030 года, уточнив её целевые показатели. Об этом сообщил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
Кабмин продлил госпрограмму развития промышленности до 2030 года
  • РИА Новости

«Правительство уточнило целевые показатели государственной программы развития промышленности. Срок её действия продлён до 2030 года, с тем чтобы она в полной мере работала на достижение национальных целей развития, поставленных президентом на ближайшие десять лет», — сказал российский премьер.

По словам Мишустина, плановые значения отдельных индикаторов были скорректированы с учётом динамики развития промышленности и для увеличения экспорта несырьевых товаров в размере не менее 70% по сравнению с прошлогодними показателями.

В марте кабмин принял программу развития угольной отрасли на 15 лет.

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