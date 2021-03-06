Кабмин принял программу развития угольной отрасли на 15 лет
- © РИА Новости / Александр Кряжев
«На этой неделе президент провел совещание по развитию угольной отрасли, где поднимались различные вопросы, в том числе вопросы транспортного обеспечения поставок из вашего региона. Тема важнейшая… Кузбасс производит почти 60 % всей российской угольной продукции и жизнь во многих городах и посёлках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт. И для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет», — заявил Мишустин.
Ранее сообщалось, что Мишустин прилетел из Новосибирска в Кемерово.
Отмечалось, что у председателя правительства запланирована встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.