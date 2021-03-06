Кабмин принял программу развития угольной отрасли на 15 лет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области, что правительство приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, передаёт РИА Новости.
Кабмин принял программу развития угольной отрасли на 15 лет
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«На этой неделе президент провел совещание по развитию угольной отрасли, где поднимались различные вопросы, в том числе вопросы транспортного обеспечения поставок из вашего региона. Тема важнейшая… Кузбасс производит почти 60 % всей российской угольной продукции и жизнь во многих городах и посёлках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт. И для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет», — заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Мишустин прилетел из Новосибирска в Кемерово.

Отмечалось, что у председателя правительства запланирована встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

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