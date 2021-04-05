На YouTube-канале RT Россия вышел фильм «Сёстры»

На YouTube-канале RT Россия опубликован документальный фильм «Сёстры» — совместный проект канала RT Россия и ГКБ №40 (Коммунарки), посвящённый борьбе с эпидемией коронавируса в России.

Фильм «Сёстры» рассказывает о медицинских сёстрах, которые на протяжении года бок о бок с врачами находились и продолжают находиться на передовой пандемии — в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными, подключёнными к аппаратам ИВЛ, и в палатах.

Идея фильма принадлежит журналисту, автору документального цикла «Эпидемия» Антону Красовскому и главному врачу Коммунарки Денису Проценко.

Премьера фильма состоялась 19 марта в московском кинотеатре «Октябрь».

Красовский на премьере ленты рассказал о съёмках фильма «Сёстры».