Антон Красовский рассказал о съёмках фильма «Сёстры»
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«Это сороковой фильм из серии «Эпидемия», поэтому идеи появляются каждый день, но в реальности эта конкретная идея пришла в голову Денису Николаевичу Проценко», — заявил Красовский на премьере ленты.
По его словам, именно Проценко предложил снять кино про медсестёр и пояснил, что про них все обычно незаслуженно забывают.
Журналист отметил, что в ходе съёмок у группы не было никаких ограничений.
«Люди работают точно так же. Вся наша съёмочная группа работала год в защитных костюмах... А как, в красной зоне же снимаем», — подчеркнул Красовский.
Премьера документального фильма «Сёстры» состоялась 19 марта в московском кинотеатре «Октябрь».
В картине рассказывается о медицинских сёстрах, которые на протяжении года бок о бок с врачами находились и продолжают находиться на передовой пандемии, в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными, подключёнными к аппаратам ИВЛ, и в палатах.