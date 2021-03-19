Антон Красовский рассказал о съёмках фильма «Сёстры»

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Журналист, автор документального цикла «Эпидемия» Антон Красовский рассказал, как зародилась идея и как проходили съёмки документального фильма «Сёстры» — совместного проекта канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке.
Антон Красовский рассказал о съёмках фильма «Сёстры»
  • © Антонимы / youtube.com

«Это сороковой фильм из серии «Эпидемия», поэтому идеи появляются каждый день, но в реальности эта конкретная идея пришла в голову Денису Николаевичу Проценко», — заявил Красовский на премьере ленты.

По его словам, именно Проценко предложил снять кино про медсестёр и пояснил, что про них все обычно незаслуженно забывают.

Журналист отметил, что в ходе съёмок у группы не было никаких ограничений. 

«Люди работают точно так же. Вся наша съёмочная группа работала год в защитных костюмах... А как, в красной зоне же снимаем», — подчеркнул Красовский.

Премьера документального фильма «Сёстры» состоялась 19 марта в московском кинотеатре «Октябрь».

В картине рассказывается о медицинских сёстрах, которые на протяжении года бок о бок с врачами находились и продолжают находиться на передовой пандемии, в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными, подключёнными к аппаратам ИВЛ, и в палатах.

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