По факту ДТП с автобусом в Хабаровске возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Хабаровске, сообщается на сайте СУ СК по региону.

По версии следствия, в воскресенье, 4 апреля, в Краснофлотском районе города во время движения по маршруту водитель автобуса потерял сознание, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, передаёт газета «Известия».

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом.