По факту ДТП с автобусом в Хабаровске возбуждено уголовное дело
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По версии следствия, в воскресенье, 4 апреля, в Краснофлотском районе города во время движения по маршруту водитель автобуса потерял сознание, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, передаёт газета «Известия».
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом.