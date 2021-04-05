По факту ДТП с автобусом в Хабаровске возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Хабаровске, сообщается на сайте СУ СК по региону.
По факту ДТП с автобусом в Хабаровске возбуждено уголовное дело
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По версии следствия, в воскресенье, 4 апреля, в Краснофлотском районе города во время движения по маршруту водитель автобуса потерял сознание, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, передаёт газета «Известия».

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом.

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