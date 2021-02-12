Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту ДТП со школьным автобусом

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Автобус, перевозивший школьников, 12 февраля попал в аварию под Челябинском. В момент ДТП в салоне находились 13 детей. Прокуратура начала проверку.
Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту ДТП со школьным автобусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА URA.RU.

«Школьный автобус, направляясь из посёлка Полянного в посёлок Солнечный, на автодороге Долгодеревенское — Вахрушево, выезжая налево со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге. Столкновение произошло около 07:30», — сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в салоне находились 13 учеников Солнечной средней образовательной школы. Дети были осмотрены и доставлены в школу. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

В отношении водителя автобуса составлен протокол по ч. 3 ст. 12.14 КоАП за непредоставление права преимущественного проезда.

Как ранее сообщал телеканал «360», в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как функционирует в регионе «Служба помощи при ДТП».

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