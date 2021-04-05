В Ростове-на-Дону арестован один из задержанных вандалов-экстремистов

Ворошиловский суд Ростова-на-Дону арестовал одного из задержанных участников экстремистской группы, готовившей акты вандализма в отношении объектов органов госвласти.

«Суд постановил избрать фигуранту дела меру пресечения в виде содержания под стражей на 49 суток, то есть по 23 мая включительно», — цитирует представителя суда ТАСС.

В конце марта ФСБ совместно с МВД России пресекли деятельность экстремистской группы в Ростове-на-Дону, планировавшей нанести оскорбительные надписи на здание ОВД, а также применить самодельные зажигательные устройства.

Три человека были задержаны, ещё трое доставлены для допросов в полицию.