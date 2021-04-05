Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 могут начать летом

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Клинические испытания назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 могут начаться в Москве к концу лета, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 могут начать летом
  • © РИА Новости

«В Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата», — цитирует её РИА Новости.

2 апреля в России начались доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса.

Все три фазы испытаний назального варианта вакцины «Спутник V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки, пройдут в Москве.

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