Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 могут начать летом
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«В Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата», — цитирует её РИА Новости.
2 апреля в России начались доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса.
Все три фазы испытаний назального варианта вакцины «Спутник V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки, пройдут в Москве.