Глава Севастополя прокомментировал данные о росте численности населения

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал данные о росте численности населения.
Глава Севастополя прокомментировал данные о росте численности населения
  • РИА Новости

«Севастополь развивается: в последние несколько лет решены или активно решаются базовые инфраструктурные вопросы с энерго- и водоснабжением, здравоохранением и образованием, активно вводятся социальные объекты и жильё, идёт благоустройство общественных пространств», — сказал РИА Новости Развожаев.

По его словам, всё это мотивирует к переезду в город.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию РИА Новости, население России в 2018—2020 годах уменьшилось на 711 тыс. человек, или на 0,5% от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе.

Регионами — лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Ингушетия (5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%).

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