Оперштаб Мурманской области обновил данные по коронавирусу

Короткая ссылка
В Мурманской области выявлено 66 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев инфицирования — 49 341.
Оперштаб Мурманской области обновил данные по коронавирусу
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Больше всего заболевших  в Мурманске — 24 339 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. В Североморске — 4541 (+9 за сутки), в Кандалакшском районе — 3426 (+1), на стройплощадке в Белокаменке — 2400 (+3).

По данным регионального оперштаба, выздоровели 47 075 человек. На лечении находятся 1172 пациента.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить