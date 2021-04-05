Оперштаб Мурманской области обновил данные по коронавирусу

В Мурманской области выявлено 66 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев инфицирования — 49 341.

Об этом сообщает Nord-News.

Больше всего заболевших в Мурманске — 24 339 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. В Североморске — 4541 (+9 за сутки), в Кандалакшском районе — 3426 (+1), на стройплощадке в Белокаменке — 2400 (+3).

По данным регионального оперштаба, выздоровели 47 075 человек. На лечении находятся 1172 пациента.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.