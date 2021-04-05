Эксперт назвал противопоказания для службы в армии

Главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко сообщил, что одной из наиболее распространенных причин освобождения призывников от военной службы стала проблема со зрением.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта, основная причина ухудшения зрения — увлечение гаджетами.

Он отметил, что так обучение переходит в онлайн-формат, школьники проводят больше времени за компьютером.

Среди других причин, по которым призывников признают ограниченно годными, эксперт отметил проблемы с костно-мышечной системой, болезни системы кровообращения, а также заболевания нервной системы.

Дацко добавил, что противопоказанием к призыву могут стать недостаточное питание или ожирение.

Эксперт отметил, что за последнее время были ужесточены критерии по отбору призывников и добавил, что показатель годности призывников к военной службе с за десять лет вырос на 10% — до 78%.

Ранее в Минобороны рассказали о службе контрактников в 2020 году.