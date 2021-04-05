Эксперт назвал противопоказания для службы в армии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта, основная причина ухудшения зрения — увлечение гаджетами.
Он отметил, что так обучение переходит в онлайн-формат, школьники проводят больше времени за компьютером.
Среди других причин, по которым призывников признают ограниченно годными, эксперт отметил проблемы с костно-мышечной системой, болезни системы кровообращения, а также заболевания нервной системы.
Дацко добавил, что противопоказанием к призыву могут стать недостаточное питание или ожирение.
Эксперт отметил, что за последнее время были ужесточены критерии по отбору призывников и добавил, что показатель годности призывников к военной службе с за десять лет вырос на 10% — до 78%.
Ранее в Минобороны рассказали о службе контрактников в 2020 году.