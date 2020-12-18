В Минобороны рассказали о службе контрактников в 2020 году

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Почти 30 тыс. военнослужащих по контракту пополнили российскую армию в 2020 году. Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков.
В Минобороны рассказали о службе контрактников в 2020 году
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«По итогам текущего года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тыс. человек, эта категория в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников почти в два раза (1,8) превышает численность призывников», — заявил Панков.

Как отметил замминистра, на сегодняшний день военнослужащими по контракту в полном объёме укомплектованы должности сержантов, экипажи подводных лодок и надводных кораблей.

Также среди контрактников есть те, кто служит в дальней морской зоне, миротворческих воинских частях и подразделениях специального назначения.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в ходе осеннего призыва в армию планируется направить 128 тыс. новобранцев.

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