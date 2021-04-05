Вильфанд предупредил об опасности солнечной активности

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что индекс ультрафиолетового излучения (УФ) начнет достигать опасных показателей примерно в мае.

Он отметил, что Гидрометцентр России начнёт предупреждать россиян об «опасном солнце».

«Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, ещё солнце невысоко поднимается. Считать (индекс ультрафиолетового излучения), думаю, начнём с середины мая. В Южном федеральном округе раньше — примерно во второй половине апреля — в конце апреля», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Вильфанд заявил, что в регионах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья летом не исключена засуха.

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