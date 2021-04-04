СК начал проверку после пожара в электричке в Калужской области
- © Московская межрегиональная транспортная прокуратура
«Следственными органами... по факту возгорания электропоезда сообщением Малоярославец — Москва организована доследственная проверка», — цитирует РИА Новости Марковскую.
По её словам, горела кабина машиниста электропоезда.
Как отмечается, пассажиры были эвакуированы в другой электропоезд, следующий по тому же маршруту.
Следователи продолжают осмотр места происшествия.
Ранее сообщалось, что на станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка.