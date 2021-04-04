СК начал проверку после пожара в электричке в Калужской области

Следователи начали проверку после возгорания электрички Малоярославец — Москва в Калужской области, проинформировала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Следственными органами... по факту возгорания электропоезда сообщением Малоярославец — Москва организована доследственная проверка», — цитирует РИА Новости Марковскую.

По её словам, горела кабина машиниста электропоезда.

Как отмечается, пассажиры были эвакуированы в другой электропоезд, следующий по тому же маршруту.

Следователи продолжают осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что на станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка.