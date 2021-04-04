В Калужской области загорелась электричка

На станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка, пассажиров оперативно вывели из поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).

«Сегодня в 12:12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец — Москва», — заявили в ЦППК.

Уточняется, что локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда.

«На данный момент все последствия ликвидированы, причина устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал», — добавили в компании.

Как отмечается, данное происшествие не повлияло на движение других электропоездов.

Ранее сообщалось, что в Мурманске загорелся рейсовый автобус.