Кабмин выделил 278 млн рублей на строительство водопроводов в Кузбассе

Правительство России выделило 278 млн рублей на строительство водопроводов в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах Кемеровской области, сообщает пресс-служба кабмина.

«Кемеровская область получит 278 млн рублей на строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды», — говорится в пресс-релизе.

Строительные работы планируется завершить в 2022 году.

Новые водопроводы должны обеспечить качественной питьевой водой десятки тысяч жителей.

В сентябре правительство России выделило 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в Башкортостане, Марий Эл, Тыве, Северной Осетии, а также в Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Мурманской, Новосибирской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областях, Ненецком автономном округе и Хабаровском крае.