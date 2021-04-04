Кабмин выделил 278 млн рублей на строительство водопроводов в Кузбассе
- РИА Новости
«Кемеровская область получит 278 млн рублей на строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды», — говорится в пресс-релизе.
Строительные работы планируется завершить в 2022 году.
Новые водопроводы должны обеспечить качественной питьевой водой десятки тысяч жителей.
В сентябре правительство России выделило 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в Башкортостане, Марий Эл, Тыве, Северной Осетии, а также в Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Мурманской, Новосибирской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областях, Ненецком автономном округе и Хабаровском крае.