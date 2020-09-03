Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на развитие дорожной сети регионов

Правительство России выделило 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Российские регионы получат 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году. Средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Средства будут направлены республикам Башкортостан, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, а также Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Мурманской, Новосибирской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областям, Ненецкому автономному округу и Хабаровскому краю.

Средства выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы».

В 2020 году на эти средства будет отремонтировано около 110 км магистралей, завершено строительство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструкция туннеля в Северной Осетии.

«В целом это поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты», — отметили в правительстве.

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