В Ростовской области завели дело по подозрению в истязании ребёнка

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Следственный отдел по городу Новошахтинску следственного управления СК России по Ростовской области по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Новошахтинска и её 23-летнего супруга.

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что «они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК России («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору»)».

Согласно версии следствия, «жительница г. Новошахтинска, находясь по месту жительства, систематически умышленно наносила побои своей дочери 2014 года рождения совместно с супругом (отчимом девочки)».

«Также они ежедневно связывали ребёнку руки и ноги верёвками и колготками, причиняя физическую боль, тем самым ограничивали её свободу передвижения», — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что в настоящее время «малолетняя девочка помещена в медицинское учреждение». 

«Её мать и отчим задержаны и допрашиваются следователем об обстоятельствах произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе МВД России по региону сообщили, что полиция организовала розыск женщины, которая держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила её. 

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