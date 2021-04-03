В Ростовской области женщина держала дочь на привязи и не кормила

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Полиция организовала розыск женщины, которая держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила её. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по региону.
В Ростовской области женщина держала дочь на привязи и не кормила
  • РИА Новости

«Сотрудники полиции изъяли ребёнка и поместили в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней девочки.

Ранее СМИ сообщали, что в Ростовской области в городе Новошахтинске женщина «издевалась над своей дочкой, держала её на привязи, не давала есть и пить».

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