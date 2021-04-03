В Оренбурге обрушились перекрытия над подвалом здания

Власти Оренбурга приняли решение переселить восемь семей из части дома по адресу Советская, 27 после возникновения угрозы обрушения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Оренбурга.

«Вечером 2 апреля во дворе дома 27 на улице Советской произошло обрушение грунта и перекрытий над подвалом между двумя крыльями здания. Как показал визуальный осмотр, проведённый представителями компаний «Диос» и «Технопарк ОГУ», ситуация аварийная. У конструкции дома литер А—Б, в осях 1—2, исчерпан ресурс несущей способности, есть угроза обрушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что частично «жильцов дома сегодня переселят, доступ к месту обрушения будет перекрыт, дом необходимо демонтировать».

Сообщается, что из дома выселят восемь семей, все они дали согласие на переезд в манёвренный фонд.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обрушения перекрытий в многоэтажном жилом доме в городском округе Химки.