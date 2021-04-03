В Оренбурге обрушились перекрытия над подвалом здания

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Власти Оренбурга приняли решение переселить восемь семей из части дома по адресу Советская, 27 после возникновения угрозы обрушения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Оренбурга.
В Оренбурге обрушились перекрытия над подвалом здания
  • РИА Новости

«Вечером 2 апреля во дворе дома 27 на улице Советской произошло обрушение грунта и перекрытий над подвалом между двумя крыльями здания. Как показал визуальный осмотр, проведённый представителями компаний «Диос» и «Технопарк ОГУ», ситуация аварийная. У конструкции дома литер А—Б, в осях 1—2, исчерпан ресурс несущей способности, есть угроза обрушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что частично «жильцов дома сегодня переселят, доступ к месту обрушения будет перекрыт, дом необходимо демонтировать».

Сообщается, что из дома выселят восемь семей, все они дали согласие на переезд в манёвренный фонд.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обрушения перекрытий в многоэтажном жилом доме в городском округе Химки. 

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