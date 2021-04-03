В Дагестане изъяли незаконную табачную продукцию на сумму более 500 млн рублей

Правоохранители Дагестана обнаружили склад с табачными изделиями, находящимися в незаконном обороте, была изъята продукция на сумму более 500 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ.

«Управлением ФСБ России по Дагестану во взаимодействии с МВД по региону, Дагестанской таможней и с привлечением специалистов ТУ Роспотребнадзора по Дагестану на территории посёлка Ленинкент Кировского района Махачкалы, в складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями — жителями Махачкалы, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе немаркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «из незаконного оборота изъята табачная продукция рыночной стоимостью более 500 млн рублей».

В ноябре 2020 года сообщалось, что сотрудники Крымской таможни изъяли в двух торговых точках Симферополя 2647 пачек незаконно ввезённой немаркированной табачной продукции для кальяна.