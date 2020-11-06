В Симферополе таможенники изъяли две партии курительных смесей для кальяна

Сотрудники Крымской таможни изъяли в двух торговых точках Симферополя 2647 пачек незаконно ввезённой немаркированной табачной продукции для кальяна.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Незаконно ввезённая табачная продукция изъята из торгового оборота. Назначена товароведческая экспертиза. По выявленному факту Крымской таможней проводится административное расследование», — говорится в сообщении.

На продукцию у предпринимателей отсутствовали документы, подтверждающие законность нахождения табака на территории Евразийского экономического союза. Также табак не был промаркирован акцизными марками России и единым знаком обращения EAC.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в мае в Калининградской области таможенники изъяли 38 тонн контрафактного алкоголя.