В Новосибирской области полицейские спасли людей из горящего дома

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В Новосибирской области ночью сотрудники полиции спасли из горящего дома шесть человек. Об этом информирует «МВД МЕДИА».
В Новосибирской области полицейские спасли людей из горящего дома
  • РИА Новости

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, ночью в селе Верх-Тула Новосибирского района старший лейтенант полиции Алексей Толстыкин и лейтенант полиции Константин Нестеренко, находясь на маршруте патрулирования, заметили пожар в жилом доме. 

«Сотрудники полиции незамедлительно сообщили о происшествии в экстренные службы, дежурную часть своего подразделения и приняли меры к спасению людей. Они разбудили спящих жильцов, вынесли из горящего строения четверых малолетних детей и помогли выбраться двум женщинам», — рассказала она.

По её словам, инспекторы ДПС отвезли людей к их родственникам, а после вернулись на место возгорания, чтобы помочь сотрудникам МЧС.

«Благодаря своевременным и решительным действиям инспекторов ДПС Алексея Толстыкина и Константина Нестеренко никто не пострадал», — подчеркнула Волк.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на «МВД МЕДИА» писала, что в Башкирии наградят участкового уполномоченного капитана полиции Константина Королькова, который спас 86-летнюю женщину при пожаре.

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