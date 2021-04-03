В Новосибирской области полицейские спасли людей из горящего дома

В Новосибирской области ночью сотрудники полиции спасли из горящего дома шесть человек. Об этом информирует «МВД МЕДИА».

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, ночью в селе Верх-Тула Новосибирского района старший лейтенант полиции Алексей Толстыкин и лейтенант полиции Константин Нестеренко, находясь на маршруте патрулирования, заметили пожар в жилом доме.

«Сотрудники полиции незамедлительно сообщили о происшествии в экстренные службы, дежурную часть своего подразделения и приняли меры к спасению людей. Они разбудили спящих жильцов, вынесли из горящего строения четверых малолетних детей и помогли выбраться двум женщинам», — рассказала она.

По её словам, инспекторы ДПС отвезли людей к их родственникам, а после вернулись на место возгорания, чтобы помочь сотрудникам МЧС.

«Благодаря своевременным и решительным действиям инспекторов ДПС Алексея Толстыкина и Константина Нестеренко никто не пострадал», — подчеркнула Волк.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на «МВД МЕДИА» писала, что в Башкирии наградят участкового уполномоченного капитана полиции Константина Королькова, который спас 86-летнюю женщину при пожаре.